"Ma doare putin ficatul, dar sunt cel mai bun" Dezvaluiri FABULOASE din cariera lui Tamas. Episod IREAL in Anglia

Chiar daca a avut o viata agitata in afara gazonului, Gabi Tamas a impresionat tot timpul pe teren.

Ajuns in Israel, Gabi Tamas isi traieste a doua tinerete la Hapoel Haifa. Agentul sau, Florin Manea, spune ca Tamas a renuntat la bani doar ca sa joace fotbal si era dispus sa dea probe pentru a prinde un transfer. El a povestit cateva episoade din cariera fundasului care a schimbat 14 echipe in cariera.

"Gabi Tamas avea o gramada de bani la West Brom, o gramada. Mai avea un an de contract si a zis «Vreau sa ma duc sa joc». A renuntat la bani ca sa joace. La un moment dat ma certam cu el ca a vrut sa dea probe. «Cum sa te duci ma la probe, esti jucator de nationala'. «Nu, ma duc la proba, nu-i nicio problema».

Dupa ce s-a intamplat episodul cu Clujul, cand l-am dus la CFR si s-a intamplat ce s-a intamplat. Mi-a zis «Gata, in iarna ma duci unde vrei, in proba». Cum sa te duc in proba? Esti ditamai jucatorul. «Ce, ma, mie nu mi-e frica, eu sunt fotbalist!». Asta-i atitudinea!

"Vine Roy Hodgson la West Brom si nu prea il baga, erau in pregatiri. Si-mi zice «Gaseste-mi echipa ca daca nu-mi gasesti in pregatiri eu sunt cel mai bun si ma baga titular asta si nu ma mai vinzi».

Zic: «Da». Cand a inceput campionatul cu Roy Hodgson, 6 meciuri a fost Tamas titular. Nu l-a miscat nimeni de acolo. I-a dat lu' unu un cot, a stat 3 etape si de atunci a pierdut echipa. M-a chemat Roy Hodgson si mi-a zis: «Trebuie sa facem ceva, imi place foarte mult». Tamas e un fenomen. Este, dupa parerea mea, unul dintre cei mai buni fundasi pe care i-am avut in ultimul timp. Lui Tamas fotbalistul nu ai ce sa ii reprosezi".

Cand a promovat cu West Brom in prima liga a fost euforie, sa joci in Premier League... Vara aia am fost impreuna, ne-am distrat toata vara. Venea pre sezonul cu West Brom si i-am zis sa ne potolim. Mi-a zis «Taci, ba, ca o sa fiu cel mai bun». Se duce in pre sezon... Ma suna Di Matteo dupa o saptamana: «Florine, se vede ca Gabi s-a pregatit foarte bine in vacanta». Am crezut ca ma ia la misto. Zice: «E primul la toate testele!». Ba, esti nebun, cum sa fie fie primul? De abia imi revenisem eu. si-l sun: «Ce faci, ma?» «Primul sunt. Ma doare un pic ficatul, dar sunt primul». E un fenomen!", a povestit Manea la ProSport LIVE.