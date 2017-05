Lucescu nu sta pe bara! Ce club mare il vrea pe banca, alaturi de fiul sau!

Mircea Lucescu a fost dat afara de rusi. Ultima data cand a fost demis era la Inter, in '99. Dorit la nationala, daca pleaca Daum, Lucescu e mai aproape de Turcia. Fenerbahce si Galatasaray se bat pe Lucescu.

Lucescu a fost demis prin telefon. Era in Romania cand rusii l-au sunat si i-au transmis ca Zenit il pune in locul sau pe Mancini. Lucescu va primi despagubiri de 2,5 milioane de Euro.

"Lucescu si Olaroiu sunt pe lista noastra, daca pleaca Daum" - a declarat seful Federatiei, Burleanu.



Lucescu va implini 72 de ani si se poate intoarce in Turcia ca sa castige titlul si cu Fenerbahce, dupa ce a facut-o cu Galata si Besiktas.

Si Galatasaray il vrea. Galata i-a propus sa lucreze impreuna cu Razvan Lucescu.

Pe Razvan il vrea si Olympiakos. Campioana Greciei in ultimii 7 ani poate da peste Viitorul lui Hagi in preliminariile Ligii.