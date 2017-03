Lucescu nu se astepta niciodata la asa ceva! Veste BOMBA in Rusia: "I se cauta inlocuitor!" 

Mircea Lucescu primeste o veste proasta, la doar cateva luni de cand a semnat cu Zenit.

Aflat pe locul 2 cu Zenit la mare distanta de Spartak, Mircea Lucescu primeste o veste proasta din presa rusa. Potrivit ABCnews.ru, sefii lui Zenit i-ar cauta deja inlocuitor antrenorului roman. Sursa citata scrie ca Zenit nu mai vrea antrenori straini, iar Sergei Semak si Vladislav Radimov sunt principalii favoriti pentru inlocuirea lui Lucescu in vara.

Semak a antrenat-o deja pe Zenit in 2014, in timp ce Radimov este antrenorul echipei U21 a lui Zenit.

Lucescu s-a plans deja ca a ramas fara vedete ca Hulk si Witsel dupa ce a semnat cu Zenit, iar media de varsta a echipei este de 29 de ani. Antrenorul roman s-a mai lovit de o problema in Rusia, dupa ani de zile in care a crescut tineri jucatori la Sahtior, cu care a facut performanta si pe care i-a vandut apoi pe sume imense. In Rusia este limita de 5 jucatori straini, iar Il Luce nu poate sa aduca jucatori din Brazilia sau Portugalia, tari care il alimentau in perioada petrecuta in Ucraina.