Lucescu joaca dupa regulile lui! Ce conditii a pus antrenorul pentru a ajunge la Galatasaray

Tehnicianul romani i-a trimis presedintelui echipei din Turcia, Durun Ozbek, o lista cu 8 conditii pentru a accepta postul de director sportiv la Galatasaray.

Galatasaray i-a oferit lui Mircea Lucescu postul de director sportiv. In urma intalnirii dintre roman si reprezentantul Galatei la Bucuresti, Can Topsakal, antrenorul in varsta de 72 de ani a reactionat pozitiv la sugestia turcilor.

Jurnalistii de la Fotomac spun ca Lucescu i-a trimis presedintelui Durun Ozbek cele 8 conditii pe care le pune pentru a accepta postul de director sportiv. Printre acestea se numara si intinerirea echipei, subordonarea antrenorului, hotararea primelor si amenzilor jucatorilor, si faptul ca nu va da declaratii dupa meciuri.

Lucescu a promis ca saptamana viitoare, cel tarziu marti, sa le dea un raspuns turcilor.