Lucescu ar putea fi ADVERSARUL Romaniei in lupta pentru EURO! Ce decizie a luat dupa ratarea Mondialului cu Turcia

Mircea Lucescu nu pleaca de la nationala Turciei!

Lucescu a semnat cu turcii pentru ultimele 4 partide din preliminariile Cupei Mondiale, insa a ratat calificarea dupa infrangerile cu Ucraina si Islanda.

Agentul sau anunta ca Lucescu nu va pleca la Besiktas asa cum a scris presa turca, ci va ramne in continuare sa duca nationala Turciei la EURO 2020.



"Lucescu va ramane in Turcia si va antrena echipa nationala in continuare, nu e niciun dubiu", a spus Arcadie Zaporojanu, potrivit cotidianului Vestnik Kavkaza.

Lucescu s-ar putea duela chiar cu Romania in preliminariile pentru EURO 2020, care debuteaza toamna viitoare in direct la ProTV! Tot toamna viitoare debuteaza si Nations League, tot in direct la ProTV.