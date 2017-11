Lucescu a cerut limitarea strainilor din Turcia, presedintele tarii a reactionat imediat! Ce mesaj i-a transmis Erdogan

Mircea Lucescu le-a cerut turcilor sa limiteze numarul de jucatori straini pentru ca nationala sa aiba succes.

Lucescu a stresat importanta unei decizii care sa duca la promovarea de tineri jucatori turci in campionat. Selectionerul a cerut ca acest lucru sa se intample cat mai rapid, insa Lucescu este temerat chiar de presedintele turcilor, Recep Tayyip Erdogan.

Acesta este de acord cu Lucescu, insa spune ca asa ceva nu se poate pana in 2019.



"Multi fotbalisti straini sunt sub contract pana la finalul sezonului 2018-2019. Federatia Turca de Fotbal trebuie sa rezolve aceasta problema cu cluburile de abia dupa anul 2019, pana atunci nu se poate”, a transmis Erdogan.

"Nu sunt impotriva jucatorilor straini, cand vorbim despre acei fotbalisti care au contribuit la multe lucruri din sportul turc. Totusi, un fotbalist trebuie sa se pregateasca de echipa nationala avand mai multe minute la echipa de club. Cu cat va juca mai mult, cu atat va avea mai multe sanse sa fie chemat la nationala Turciei", a mai adaugat presedintele Turciei.

In acest moment, echipele din Turcia sunt obligate sa aiba in lot minim 7 jucatori autohtoni, insa ele pot forma echipa de start in totalitate din jucatori straini.