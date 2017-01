LIVE pe Facebook cu Keseru. Cum ne-a raspuns atacantul la intrebarea: "Cel mai tare lucru pe care ti l-a spus Becali"

Claudiu Keseru a purtat un dialog cu fanii sai de pe Facebook si a raspuns intrebarilor adresate de acestia (VIDEO AICI).

www.sport.ro l-a provocat pe internationalul roman sa isi imagineze cum ar reactiona in cazul unei oferte din China, dar si sa rememoreze cel mai tare dialog cu Gigi Becali.

Cele trei intrebari adresate lui Keseru

1) Care e cel mai tare lucru pe care ti l-a spus Gigi Becali pe cand erai la Steaua?

2) Vazand mutarile uriase facute de chinezi, cum ai reactiona in cazul unei oferte? Te-ar tenta o mutare?

3) Pe ce loc crezi ca termina Steaua in acest sezon?

Raspunsurile atacantului

1) "Am vorbit cu nea Gigi de doua sau trei ori la telefon. Cel mai frumos lucru pe care mi l-a spus a fost ca are mare incredere in mine si ca stie ca iubesc Steaua. A fost cea mai frumoasa lauda pe care mi-a spus-o".

2) "E foarte greu de anticipat. In momentul in care vezi asemenea cifre, asemenea oferte, cu siguranta e ceva de luat in calcul. Dar, in momentul de fata, sunt in situatie in care imi permit oarecum luxul de a nu ma gandi la o mutare".

3) "Imi doresc ca Steaua sa termine pe locul 1 si sa castige campionatul".