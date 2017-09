Latovlevici, gata sa faca istorie la Galatasaray: "Sper ca macar sa ma apropii de performantele lui Hagi si Popescu!"

Iasmin Latovlevici crede ca dorinta lui Igor Tudor a fost decisiva in transferul sau la Galata.

Fundasul Iasmin Latovlevici a fost prezentat oficial la Galatasaray, el declarand ca spera ca macar sa se apropie de performantele lui Gheorghe Hagi si Gheorghe Popescu, care au fost legitimati la clubul din Istanbul in urma cu peste 15 ani.



"Nu am discutat cu antrenorul Igor Tudor inainte sa vin. Cred ca a fost decizia lui in mare pare, pentru ca ma cunoaste (n.r. - cei doi au colaborat la Karabukspor). La Galatasaray a avut in lot jucatori romani, unii dintre ei au fost mult timp aici, altii mai putin. Stancu a fost mai curand... Unii au avut evolutii bune, pentru altii a fost mai dificil, dar asa este fotbalul. Hagi si Popescu au obtinut performante mari, sunt nume importante in Romania si sper ca macar sa ma apropii de performantele lor", a spus Latovlevici.

El considera ca Igor Tudor l-a dorit la Galatasaray deoarece se potriveste sistemului folosit de tehnician. In ceea ce priveste eventualitatea de a ramane la Galatasaray si in sezonul 2018/2019, Latovlevici considera ca activarea optiunii de prelungire a contractului sau dincolo de actualul sezon depinde doar de el: "Depinde doar de mine, de cum voi juca si ma voi pregati. Iar daca vor fi multumiti cei de aici, din punctul meu de vedere nu vor fi probleme".



Iasmin Latovlevici a fost prezentat oficial alaturi de alte doua achizitii ale clubului Galatasaray, Jason Denayer si Cedric Carrasso.

Latovlevici a fost transferat de Galatasaray de la Karabukspor in schimbul sumei de 550.000 de euro. Jucatorul va incasa in sezonul 2017/2018 750.000 de euro, plus cate 4.000 de euro pentru fiecare punct obtinut de Galatasaray in campionat in meciurile in care va evolua si el. De asemenea, in cazul castigarii titlului, Iasmin Latovlevici va obtine o prima suplimentara de 25 la suta din valoarea totala a primelor pentru puncte.

Daca va juca in sezonul 2017/2018 in 18 meciuri oficiale (in campionat si Cupa), aceleasi conditii contractuale vor fi valabile pentru editia urmatoare de campionat (2018/2019).

Sursa: News.ro