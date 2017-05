L-au luat gratis, la vara il vand! Italienii anunta ca Fiorentina se va desparti de Tatarusanu. Ce suma vor toscanii in schimbul romanului

Titular la Fiorentina in ultimele doua sezoane, Ciprian Tatarusanu, portarul nationalei Romaniei, se va desparti de formatia viola. Cotidianul toscan La Nazione anunta ca noul portar titular va fi Marco Sportiello, adus de la Atalanta in iarna.

Fiorentina va trece prin noi schimbari la vara. Formatie aflata in prezent pe locul 7 al campionatului italian, gruparea din Firenze are sanse foarte mari sa isi schimbe antrenorul, dat fiind ca Paulo Sousa e dorit de mai multe formatii, avand oferte contractuale tentante.

Cotidianul toscan La Nazione a facut o analiza a schimbarilor prin care va trece formatia viola, notand ca viitorul mai multor fotbalisti trebuie stabilit. Intre cei anuntati ca fiind de vanzare se afla Ciprian Tatarusanu.

Varianta pentru banca tehnica este reprezentata de Stefano Pioli. Potrivit La Nazione, tehnicianul ar urma sa schimbe sistemul de joc intr-unul cu 4 fundasi, ceea ce ar face ca Fiorentina sa efectueze schimbari la nivelul compartimentului defensiv.

Urmatoarea schimbare de pe lista este cea de la nivelul buturilor. Jurnalistii peninsulari spun ca Sportiello va fi noul titular, in timp ce Tatarusanu ar putea fi vandut cat are o cota buna. Aproximativ 5 milioane de euro ar vrea Fiorentina sa incaseze in schimbul romanului!

Pe de alta parte, sefii formatiei de pe Artemio Francchi s-ar mai putea desparti si de Josip Ilicic, care nu a avut parte de un sezon prea bun.

La Nazione nu scrie nimic despre viitorul lui Ianis Hagi.

In 80 de meciuri a aparat Tatarusanu poarta Fiorentinei in Serie A. Romanul a mai aparat in 4 meciuri din Cupa Italiei, dar si in 16 din Europa League.