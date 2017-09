Keseru, EROUL lui Ludoogorets in Cupa! A marcat golul victoriei in prelungiri

Keseru a reusit doua goluri in Cupa Bulgariei.

Fotbalistul echipei Ludogoret Razgrad, Claudiu Keseru, a marcat doua goluri in meciul castigat, joi, in deplasare, cu scorul de 3-2 dupa prelungiri, in fata formatiei de esalon secund Oboriste Panagiuriste, in 16-imile Cupei Bulgariei.



Keseru a inscris in minutele 99 si 114. Pentru Ludogoret a marcat si Quixada ’38.



Pentru gazde au inscris Netov ’77 si Vasilev ‘120+1.

In minutul 95, de la Ludogoret a fost eliminat Goralski.