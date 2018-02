Ajunsese la 120 de kg dupa ani de droguri, alcool si petreceri NEBUNE! Cum arata astazi Adriano, fostul super atacant al Braziliei

Moartea tatalui sau l-a terminat. Adriano ajunsese de nerecunoscut!



Dupa ani in care excesele devenisera normalitate, Adriano (35 de ani) a suferit o transformare uluitoare. Cantarea peste 120 de kilograme, iar apropiatii sai se temeau ca drogurile si alcoolul ii pun viata in pericol. Acum, fostul atacant din nationala Braziliei pare sa-si fi repus viata pe linia normala. A slabit enorm si arata ca in vremea in care rupea plasele pentru Fiorentina, Parma sau Inter!

Rs A post shared by Adriano imperador (@adrianoimperador) on Feb 11, 2018 at 9:30am PST