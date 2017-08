"Jucatorii au dubii daca sa-i mai dea mingea sau nu!" Stanciu criticat de managerul clubului! De ce nu a fost vandut

Nicusor Stanciu a devenit din nou rezerva la Anderlecht, dar conducerea clubului spune ca acesta nu este transferabil in acest moment.



Sa planga Ronaldo! Steaua - Sporting, play-off-ul Champions League, in direct la PRO TV pe 15 si 23 august! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Managerul lui Anderlecht, Herman Van Holsbeeck, a declarat ca Stanciu nu va pleca de la echipa belgiana pentru moment fiindca suporterii echipei inca au incredere in el. "Procesul lui de adaptare a durat mai mult decat ne-am fi asteptat, dar antrenorul este constient ca Stanciu este foarte popular printre fani. Din acest motiv inca mai are credit din partea noastra, iar clubul nu vrea sa-l vanda sau sa il imprumute', a declarat managerul.

Acesta a adaugat ca Stanciu trebuie sa se impuna si sa se integreze mai bine in echipa. "Colegii sau au dubii daca sa-i dea mingea sau nu! Trebuie sa-si castige respectul, asa cum Kums (n.r. un jucator transferat la Anderlecht in aceasta vara) a facut-o in doar cateva saptamani", a mai spus Van Holsbeeck.

Cu toate ca Stanciu a marcat 8 goluri si a dat 8 pase de gol in primul sau sezon in Belgia, acesta a ajuns rezerva dupa ce a avut o evolutie slaba in Supercupa.