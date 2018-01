Mesaj pentru Contra: "Joc titular intr-un campionat mult mai puternic decat Romania, ne batem la campionat an de an. De ce sa fiu convocat?"

Poate fi o varianta in preliminariile pentru Euro 2020.

Mijlocasul roman de 27 de ani, Mihai Radut, trece printr-o perioada foarte buna la Lech Poznan in Polonia, el evoluand in 15 partide in acest sezon. El a ajuns la Poznan iarna trecuta dupa 6 luni petrecute in Dubai, la Hatta. In primul sezon a jucat 13 partide pentru Lech, reusind 1 gol.

"Nu m-a contactat nimeni de la federatie. Chiar glumeam cu prietenii mei. Zic ... Ba, n-au de ce sa ma contacteze. Joc intr-un campionat mult mai puternic decat Romania, joc titular, ne batem la campionat an de an... N-au niciun motiv sa ma contacteze.

Ma simt apreciat aici. Avem niste conditii foarte, foarte bune. Acasa suntem singura echipa din Polonia care nu a pierdut. si asta datorita publicului care este fantastic. Avem o medie de peste 20 de mii de fani care fac o atmosfera extraordinara. Suntem la doua puncte in spatele liderului, dar cred ca avem sanse mari sa castigam titlul. De fapt, asta este obiectivul nostru" a spus Mihai Radut pentru Digi Sport.