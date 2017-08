Ivan a dezvaluit motivul pentru care nu joaca inca la Krasnodar. Atacantul si-a anuntat debutul, dar a gresit ziua :)

Transferat in Rusia pentru o suma importanta, Andrei Ivan nu a debutat inca la Krasnodar. Acesta a lamurit motivul pentru care nu poate evolua inca.

Andrei Ivan a fost transferat in urma cu aproape o luna de FK Krasnodar, in schimbul unei sume de peste 3 milioane de euro, insa nu a apucat sa debuteze. Acesta spune ca motivul tine de birocratie: nu a primit inca permisul de munca in Rusia.

Daca antrenorul Igor Salimov a spus enigmatic zilele trecute ca "Ivan nu este pregatit sa joace inca", atacantul a lamurit situatia.

"Nu am avut viza de munca, dar o sa joc luni", a spus Ivan pe Facebook.

Totusi, Krasnodar nu va juca luni, ci duminica, impotriva lui Amkar Perm, in etapa a sasea a campionatului Rusiei.