Italienilor nu le-a venit sa creada! Cum a aparut Hagi la primul meci oficial al lui Ianis din 2017

Gheorghe Hagi si-a petrecut Sarbatorile de iarna in Italia alaturi de fiul sau. A ramas si pentru primul meci oficial al anului.

Suporterii care au venit la stadion sa vada partida dintre Virtus Entella si Fiorentina, din Cupa Italiei pentru echipele Primavera, au avut o surpriza in tribune. Hagi a stat in tribuna, ca un suporter oarecare, si l-a sustinut pe Ianis. Hagi Jr. a marcat un gol si a oferit o pasa de gol in primul sau joc oficial din 2017.