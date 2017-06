Italienii anunta: "Chiriches si-a cerut transferul de la Napoli". Surpriza: pe langa Galata, pa lui Eto'o

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Vlad Chiriches, capitanul echipei nationale, a cerut conducerii lui Napoli sa fie lasat sa semneze cu alt club, sustine Il Roma, care mentioneaza ca romanul are doua oferte din Turcia, de la Galatasaray si Antalyaspor.

Vlad Chiriches vrea sa plece pentru a avea oportunitatea de a juca mai mult si are oferte din Turcia tentante din punct de vedere financiar, mentioneaza sursa citata.

La inceputul acestei luni, cotidianul Turkiye a notat ca Galatasaray a convins conducerea clubului Napoli sa il cedeze pe Vlad Chiriches in schimbul sumei de 2,5 milioane de euro si ca romanul ar urma sa aiba la Istanbul un salariu anual de 2,5 milioane de euro.

Ulterior, presa italiana a scris ca presedintele clubului Napoli, Aurelio De Laurentiis, a respins oferta clubului Galatasaray Istanbul pentru Chiriches.

Galatasaray a incheiat campionatul Turciei pe locEuropa League, iar Antalyaspor a terminat sezonul pe pozitia a cincea.

Chiriches, care mai are contract cu Napoli pana in vara anului 2020, a marcat doua goluri in 13 meciuri jucate in sezonul 2016/2017 in Serie A si a mai evoluat cate o partida in Liga Campionilor si Cupa Italiei.

Vlad Chiriches, in varsta de 27 de ani, a fost achizitionat de SSC Napoli de la Tottenham Hotspur in vara anului 2015 pentru sase milioane de euro, dupa ce anterior mai jucase la formatiile International Curtea de Arges, Pandurii Targu Jiu si Steaua Bucuresti.