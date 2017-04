Inca un roman in Premier League?! Sansa uriasa pentru "Donnarumma de Romania", dupa doi ani la Inter Primavera

Tanarul portar roman Ionut Radu, in varsta de 19 ani, legitimat in prezent la Inter, ar putea ajunge la vara in Premier League. De serviciile sale se intereseaza si o alta echipa din Serie A.

Ionut Radu, portar roman in varsta de doar 19 ani, rezerva titular la Inter Primavera si rezerva la prima formatie milaneza in mai multe meciuri din Serie A, se afla pe lista de transferuri a lui Newcastle United, formatie proaspat promovata in Premier League. Potrivit site-ului italian Tuttomercatoweb, de Radu s-ar interesa si Cagliari, formatie din Serie A.

Romanul a jucat doar 18 minute in Serie A in ultimele doua sezoane, dar este titular la Inter Primavera. Acesta are contract pana in 2020 cu Inter, dar sansele sale sa intre in prima echipa sunt mici cat timp slovenul Handanovic ramane pe Giuseppe Meazza.

Antrenor italian: "Poate fi ca Donnarumma"

Primul antrenor din Italia al lui Ionut Radu, Gianni Piacentini, a vorbit despre calitatile romanului pentru site-ul fcinternews.it.

"Ionut era un fenomen la antrenamente, are tot ce ii trebuie pentru a deveni un portar mare. Are personalitate, calitate si loveste excelent mingea cu ambele picioare, lucru pe care nu multi portari il fac. Cred ca Gigio Donnarumma are un singur avantaj ca el: e putin mai inalt.

Inter a gresit ca nu l-a folosit mai mult pana acum. El are nevoie de meciuri, trebuie sa apere macar in Serie B. Poate fi un nou Donnarumma. Cred, totusi, ca daca Inter i-a prelungit contractul, inseamna ca cei de acolo cred in el", a spus Gianni Piacentini.

Ionut Radu, 19 ani si 1.88 metri, are un singur meci in Serie A. Acesta a aparat poarta interului intr-o infrangere cu Sassuolo, in mai 2016, scor 1-3. Nu el a primit, insa, golurile, ci argentinianul Carrizo. Radu l-a inlocuit pe acesta in minutul 72, in urma unei accidentari a sudamericanului.