Un nou transfer in Serie A pentru un pusti din Romania!

Andrei Marginean a plecat de la CS Zlatna la Sassuolo. Marginean, titular in nationala U17 a Romaniei, a semnat pe 3 ani cu echipa de pe locul 14 din Serie A. Tot la Sassuolo a crescut si Marius Marin, imprumutat pana in vara la Catanzaro, in Serie C.