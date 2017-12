In vara a refuzat sa revina in Liga I, acum se lupta la titlu in Grecia! Razvan Lucescu: "Toata lumea imi transmite asta: TITLUL!"

Razvan Lucescu a refuzat o oferta importanta din Romania si a ramas in Grecia sa ia titlul. Lucescu junior are 48 de ani si sarbatoreste primul Craciun ca bunic.

In vara, Razvan Lucescu n-a vrut sa revina in Romania si e la doar un punct de fericire in Grecia. PAOK n-a mai luat titlul de 32 de ani.

"Absolut toata lumea, de la copii, la oameni in varsta, la oameni cu cravata, pe strada, nu-ti transmit decat asta: Titlul", spune Razvan.

Razvan Lucescu a devenit bunic in acest an. A primit vestea inaintea unui meci.

"M-a sunat fata mea si zice dormi? Nu dorm, de ce? Am ceva sa iti spun, esti bine? Sunt bine! Sunt insarcinata", povesteste Razvan.

Razvan are casa plina de Craciun. Se imparte intre copii si animale.

"Avem trei pisici. Mai avem si un cainie si sase iepurasi au ramas dintr-o familie de zece", mai spune Razvan.