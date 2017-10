In sfarsit! Sansa URIASA pentru Stanciu! Anuntul facut de belgieni dupa o noua infrangere a lui Anderlecht

Nicolae Stanciu nu mai prinde echipa la Anderlecht cu noul antrenor.

Anderlecht a pierdut cu Genk, 0-1, iar campioana Belgiei e pe locul 5 in clasament dupa 11 etape. Noul antrenor nu ii mai ia in calcul pe Chipciu si Stanciu, oameni de baza in sezonul trecut cu Rene Weiler.

Acum, noul antrenor are probleme de lot si va fi nevoit sa il foloseasca pe Stanciu in locul preferatului sau, Hanni. Mai mult, fanii pun presiune pentru ca mijlocasul roman sa fie folosit.

62% din cititorii site-ului voetbalnieuws.be cred ca Stanciu ar trebui sa joace indiferent daca Hanni este suspendat sau nu.

"Noul antrenor al lui Anderlecht nu e convins de mijlocasul roman, insa la partida urmatoare nu mai are de ales", scrie sursa citata.