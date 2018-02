"In Romania era motoreta, acolo a fost bicicleta". Ce s-a intamplat cu Adi Popa in Anglia si ce decizie gresita a luat mijlocasul

Impresarul Florin Manea, intermediar in trecut al unor transferuri facute in liga a doua engleza, a vorbit despre situatia lui Adi Popa.

Florin Manea a fost invitat in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X. El a vorbit despre motivele esecului lui Adi Popa la Reading, in Championship. Acesta spune ca "chiar si in liga a doua engleza este o cu totul alta viteza decat este in Romania". El si-a mai spus parerea in legatura cu plecarea lui Popa de la Reading la Al Taawon, spunand ca a fost o greseala.

"In Romania era motoreta, acolo a fost bicicleta. In Championship e foarte greu, e alta viteza! In iarna am propus un roman la Reading si mi-au zis ca nu mai vor romani.

In Championship poate fi chiar mai greu decat in prima liga.

Trebuie urmarite carierele jucatorilor. Ana Maria Prodan l-a luat pe Popa de la Reading si l-a dus la Al Taawon...

Eu gandesc altfel! Eu vreau sa duc jucatorii la echipe cat mai importante. Planul meu de viitor este sa duc un jucator la Manchester City, United sau la Juventus", a spus Florin Manea.