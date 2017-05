In forma MAXIMA. Alex Maxim, al treilea gol in patru meciuri la Stuttgart: echipa romanului e la doua jocuri de promovare

Alexandru Maxim a marcat din nou pentru VfB Stuttgart in 2. Bundesliga.

Fotbalistul echipei VfB Stuttgart, Alexandru Maxim, a inscris un gol in meciul castigat, duminica, pe teren propriu, cu 3-0, in fata formatiei Erzgebirge Aue, in etapa a 32-a a ligii secunde din Germania.

Maxim, integralist la gazde, a marcat in minutul 75.

Celelalte doua goluri au fost inscrise de Terodde, in minutele 14 si 69, primul din penalty.

VfB Stuttgart este lider in clasament, cu 66 de puncte, cu trei mai multe decat a doua clasata, Hannover 96.

Maxim are 3 goluri in ultimele 4 meciuri.