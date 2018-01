"In conditiile astea nu as merge nici la Real sau Barca". Andone a pus punctul pe i si a anuntat ce planuri are: "Eu semnez si pe loc"

Deportivo a refuzat 11 milioane din Anglia pentru Andone. "N-as merge nici la Real sau Barca ca sa fiu rezerva", spune atacantul nationalei.

Andone e egalul lui Ronaldo in acest sezon si spune ca va juca toata viata la Deportivo. Cu o conditie: sa fie titular.



"Eu nu as fi fericit daca as fi la o echipa mare si nu as juca. Sa tot stau pe banca, pe banca, pe banca... Nu ma incalzeste cu nimic sa stau pe banca. Daca maine Depor imi cere sa semnam din nou, semnez din nou", a spus Florin Andone intr-o conferinta de presa.