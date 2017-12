In ce situatie a ajuns jucatorul roman care ar fi putut fi coleg cu Messi: "Barcelona m-a urmarit un an si jumatate, dar am ales altceva!"

Un jucator roman sustine ca a fost urmarit pentru o perioada lunga de Barcelona.

Andrei Ivan a revenit in tara si spune ca refuza varianta imprumutului la CSu Craiova. El isi aminteste ca in urma cu ceva timp era monitorizat de Barcelona. Ivan a ales Krasnodar, acolo unde insa nu a jucat prea multe meciuri.







"FC Barcelona m-a urmarit timp de un an si jumatate, dar apoi m-au vazut cei de la Krasnodar si am ales aceasta echipa. Echipa este buna, puternica. Stadionul este frumos, iar conditiile sunt excelente", a spus Ivan la Match TV.