Imaginea cu care a rupt Instagramul! Nimeni nu l-a recunoscut pe fostul stelist. Iti dai seama cine e in poza? :)

Uita-te atent la imagine. Iti dai seama cine e in poza? :)

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Daca da, meriti un like. Daca, nu, nu-i nimic. Iti spunem noi. :) Gabi Iancu ne-a surprins si pe noi, si pe fanii lui de pe Instagram cu ultima postare. Iancu trage din greu la antrenamente pentru a-i impresiona pe antrenorii lui Termalica, echipa din Polonia unde a ajuns dupa startul sezonului. Iancu a scapat de kilogramele in plus si vrea sa prinda un transfer tare in 2018. In prima parte a campionatului a marcat de doua ori in 7 meciuri.