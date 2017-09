Il mai tineti minte pe Dumitru Cardoso? A plecat dupa 5 ani de la Napoli! Cu cine a semnat

Nicolao Manuel Dumitru Cardoso ajungea la Napoli la 20 de ani si era gata sa joace pentru nationala Romaniei.

Atacantul cu nume roamnesc si pasaport suedezo-italian a ajuns la 25 de ani si s-a despartit in aceasta vara de Napoli. Clubul italian l-a imprumutat de 7 ori in 5 ani, insa atacantul nu a reusit sa impresioneze. Acum a semnat cu Alcorcon din liga a doua spaniola dupa cei 5 ani petrecuti sub contract cu Napoli. In acest timp, Cardoso a jucat doar 9 meciuri in Serie A, fara sa marcheze.

Cardoso tine cu Dinamo si spunea ca vrea sa joace pentru nationala Romaniei.

"Tin cu Dinamo, am luat "microbul" acesta de la tata. Totusi, mi-e rusine sa recunosc, dar nu stiu mare lucru. Tatal meu ma mai informeaza din cand in cand, dar mai mult despre echipa lui preferata. I-ar placea, de exemplu, sa-mi inchei cariera in Romania. E tara tatalui meu si poate ca as accepta sa vin acolo. Sigur ca daca ar fi si la Dinamo, ar fi cu atat mai bine", spunea Cardoso in 2010.

"Daca voi fi chemat la nationala Romaniei, voi raspunde afirmativ convocarii. Am jucat pentru nationala de juniori a Italiei, insa nu cred ca ma va impiedica acest lucru", mai spunea el.

Empoli, Napoli, Ternana, Cittadella, Reggina, Varia, Latina si Nottingham forest sunt echipele la care a jucat Cardoso pana la 25 de ani. El are si 19 selectii la nationalele U19 si U20 ale Italiei.