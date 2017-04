Il mai tii minte pe Cristian Danalache, fostul atacant al Urziceniului in Liga Campionilor? Unde a ajuns sa joace

Fost campion al Romaniei cu Unirea Urziceni, in urma cu 8 ani, Cristian Danalache si-a petrecut o buna bucata de vreme in China. Din China, acesta a plecat chiar mai la est. Acum, atacantul de 34 de ani da goluri tocmai in Coreea de Sud.

Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro! Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

Atacantul Cristian Danalache a marcat un gol in partida pe care echipa sa Daejon Citizen a pierdut-o, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (2-1), in fata formatiei Busan I'Park, in etapa a opta a ligii secunde din Coreea de Sud.

Danalache, care a jucat tot meciul, a marcat in minutul 53.

Celalalt gol al gazdelor a fost reusit de Tae-Bong Kim, in minutul 10, in timp ce pentru invingatori au inscris Jung-Hyub Lee '6, Jin-Kyu Kim '17 autogol si Sang-Hyub Lim '85.

Dupa disputarea a opt etape, Daejon Citizen se afla pe locul opt, cu sase puncte.

Echipele pe la care a mai trecut Danalache, dupa ce a devenit campion al Romaniei

Al Ettifaq (8 meciuri - 4 goluri)

Bnei Sakhnin (10 meciuri - 2 goluri)

Jiangsu Sainty (73 meciuri - 37 goluri)

Quingdao Jonoon (27 meciuri - 10 goluri)

Xianjiang Tianshan Leopard (27 meciuri - 24 goluri)

Gyeongnam (27 meciuri - 24 goluri)