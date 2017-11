Ianis Hagi PLEACA de la Fiorentina in ianuarie: "E mai bine pentru toata lumea" Anuntul italienilor

Selectionerul a mers la Firenze pentru a discuta despre situatia lui Ianis de la Fiorentina.

Contra a aflat ca Ianis va fi imprumutat in iarna la un club care ii va da sansa sa joace, iar din vara exista posibilitatea revenirii la echipa de seniori a toscanilor.

Ianis a exclus varianta revenirii in Romania, acolo unde Gigi Becali il astepta la Steaua.



"Am vorbit cu directorul sportiv si cu antrenorul de la Fiorentina si concluzia tuturor a fost ca Ianis trebuie sa mearga si sa joace din ianuarie unde se poate. Acum totul depinde de impresarul lui sa-i gaseasca echipa cea mai buna unde sa faca acest lucru. Sunt foarte multumit de felul in care se antreneaza.

Pe postul lui Ianis, Fiorentina are mai multi jucatori foarte buni si sansele lui Ianis sunt foarte mici de a juca. Ianis a cerut antrenorului sa-l lase sa joace la Primavera sa aiba meciuri in picioare pentru a fi in forma la echipa nationala de tineret. Toata lumea mi-a vorbit extraordinar despre talentul pe care-l are Ianis.

Ianis trebuie sa aleaga foarte bine si sa gaseasca un antrenor care-l doreste si care sa-i dea sanse meci de meci. Doar asa poate creste. Dupa aceea trebuie sa se intoarca la Fiorentina in vara mult mai bine pregatit pentru a juca", a declarat Contra la Telekom Sport.