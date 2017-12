Ianis Hagi, gata pentru transfer! A marcat din nou pentru echipa a doua a Fiorentinei

Ianis Hagi inscrie aproape in fiecare meci la echipa a doua Fiorentinei.

Trimis de Hagi sa joace la echipa mare a Fiorentinei, Ianis face cariera la echipa secunda. A marcat din nou, in victoria cu 3-0 de la Genoa. Ianis a deschis scorul, in minutul 10 al partidei.

Dupa ce a anuntat initial ca refuza din start ideea unui imprumut in Serie B, acum Gica Hagi spune ca e gata sa-l lase pe fiul sau la Pescara, in liga a doua. Si Crotone poate fi o optiune, dupa numirea lui Zenga la echipa din Serie A la care mai joaca Stoian.



"E o situatie care trebuie gandita bine, trebuie gasita o solutie. Are nevoie de un club la care el sa joace, sa fie intre primii 14 jucatori. Poate la noi, poate in alta parte, in strainatate. Nu exclude nici liga a doua, a lipsit un an de zile, un an si deca a lipsit de pe teren. Era in primii 100 din lume la sub 21 de ani, era in primii 11 jucatori de 98 din Europa. Cred ca Ianis merita sanse de a juca, pentru ca a facut lucruri foarte bune la Fiorentina. Acum un an si jumatate asa a fost discutia, ca-l iau ca sa joace. Din pacate, lucrurile n-au stat asa", a spus Gica Hagi