Ianis Hagi e de neoprit: gol si penalty scos pentru Fiorentina in amicalul de astazi. Cum a marcat: VIDEO

Ianis Hagi a marcat din nou pentru Fiorentina, dupa dubla reusita in ultimul amical. Acesta a scos si un penalty in partida cu Trento.

Ianis Hagi a inscris cu ajutorul unui adversar in meciul cu Trento, echipa in poarta careia Chiriches a punctat in weekend de la 50 de metri.

Hagi Jr. a scos si un penalty in prima repriza.

Scorul la pauza a fost 3-0 pentru Fiorentina.