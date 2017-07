Ianis "Doppietta" Hagi. Juniorul, la prima DUBLA pentru echipa mare, intr-un meci in care Fiorentina a marcat la foc automat

Ianis Hagi a inscris doua goluri pentru Fiorentina intr-un meci amical.

Ianis Hagi a marcat doua goluri intr-un meci amical castigat astazi in fata formatiei Trentino, scor 11-0, la Moena.



Hagi a inscris in minutele 15 si 45.



Celelalte goluri au fost marcate de Maxi Olivera '2, Vitor Hugo '18, Babacar '44, Schetino '55, Gori '60, Baez '61, Cristoforo '63 si Maganjic '74.



Ianis Hagi a jucat o repriza.



In repriza a doua, poarta Fiorentinei a fost aparata de Ciprian Tatarusanu.