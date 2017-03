I-au gasit inlocutor de CHAMPIONS LEAGUE! Pe cine vor rusii de la Zenit daca pleaca Lucescu

Lucescu n-are de gand s-o lase pe Zenit, dar in Rusia se vorbeste deja de inlocuitorul sau. E Ranieri, omul dat afara de Leicester!

Lucescu are contract pana in 2018 cu Zenit si castiga 4 milioane de euro pe an. Presa de la Moscova anunta ca Zenit vrea sa-l puna pe Ranieri in locul lui Lucescu.



"E o lupta in acest campionat intre Moscova si Sankt Petersburg. Toti ziaristii, ca si ei sunt oameni, sunt impartiti unii cu TSKA, altii cu Spartak si toti impotriva lui Zenit. Eu am un contract aici pe care vreau sa-l duc pana la capat!", spune Lucescu.