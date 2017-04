HATTRICK KESERUUUU! Atacantul roman a reusit sa sparga gheata si a marcat senzationala in Cupa! VIDEO

Tripla lui Keseru a venit dupa ce atacantul roman n-a mai inscris de o luna pentru Ludogorets.

Claudiu Keseru a marcat trei goluri pentru echipa Ludogoret Razgrad in meciul castigat in deplasare, scor 7-0, in fata formatiei Litex Loveci, gruparea romanului calificandu-se in finala Cupei Bulgariei.

Keseru, care a fost integralist, a marcat in minutele 24, 68 si 90 (penalti). Celelalte goluri au fost inscrise de Paulo (12, 51, 82) si Misidzhan (37). Cosmin Moti a fost rezerva la Ludogoret.

In tur, Ludogoret s-a impus, scor 4-0, iar in finala va juca in compania echipei Botev Plovdiv.



