Hagi mai poate da o lovitura cu Razvan Marin! Belgienii au dezvaluit ce clauza are in contract

Hagi l-a vandut pe Razvan Marin la Standard cu 2 milioane de euro.

Marin a devenit imediat titular la Standard Liege si chiar a reusit deja o pasa de gol. Belgienii isi pun mari sperante in mijlocasul roman, pe care spera sa-l vanda pe o suma mare in urmatorii ani. Standard a mai adus un tanar promitator in aceasta iarna, pe Raman de la Gent.

Cei de la Standard au decis sa nu le puna clauze de reziliere in contract celor doi, insa le-au oferit procente dintr-un viitor transfer cluburilor de la care au facut transferurile.

Astfel, dupa ce a incasat 2 milioane de euro pentru Razvan Marin, Hagi mai poate incasa o suma importanta, daca jucatorul va continua sa creasca in acest ritm.