GOOOOOOOOL IANIS HAGI! Gol superb pentru Fiorentina: preluare si sut din intoarcere! VIDEO

Hagi a marcat ultimul gol din partida amicala a Fiorentinei de astazi.

Fiorentina a jucat astazi o partida amicala in fata celor de la Val di Fassa, castigata cu 7-0 de formatia lui Stefano Pioli. Conform Goal, acesta a fost primul amical adevarat al verii pentru Fiorentina.

Ianis Hagi a intrat pe teren in repriza a 2-a si a reusit sa marcheze ultimul gol al meciului in minutul 83. Jucatorul roman a primit mingea in careu si a sutat din intoarcere.

Evolutia lui Ianis a fost una excelenta conform jurnalistilor prezenti.