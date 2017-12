GOOOOOOL Razvan Marin! Primul gol in campionat marcat de roman in acest sezon! Cum a inscris. VIDEO

Razvan Marin este titular incontestabil la Standard Liege.

Fostul mijlocas de la Viitorul, Razvan Marin, a reusit un nou gol pentru Standard Liege! Daca in sezonul trecut a inscris 2 goluri in 9 partide de campionat, de data aceasta Marin a avut nevoie de 15 partide pentru a sparge gheata. El a marcat totusi in actuala stagiune in Cupa.



Razvan Marin a deschis scorul in deplasarea de la Waasland-Beveren cu un sut in diagonala din careu.