GOOOOOL ROTARIU! Fostul dinamovist a reusit un gol superb pentru FC Brugge! Cum a marcat primul gol in Belgia

Dorin Rotariu a inscris superb in meciul dintre Club Brugge si Zulte.

Fostul jucator al celor de la Dinamo, Dorin Rotariu, a spart gheata in Belgia! Atacantul roman a marcat in minutul 40 in partida cu Zulte-Waregem cu un sut de la marginea careului! CLICK AICI PENTRU VIDEO

Zulte a deschis scorul in minutul 6 prin Derijck, pentru ca Vanaken sa egaleze in minutul 21. Cu 5 minute inainte de pauza a venit reusita lui Rotariu care a decis meciul! Romanul a fost schimbat in minutul 69.

In urma acestui rezultat, Club Brugge se apropie la 4 puncte de Anderlecht in clasament si continua sa spere la titlu. De partea cealalta, Zulte e pe locul 6.