GOOOOOL DRAGOMIR pentru Arsenal! Super executie a pustiului roman in derby-ul cu West Ham! VIDEO: Cum a marcat

Dragomir a deschis scorul in minutul 5 al derby-ului rezervelor. Mijlocasul de 18 ani a trimis perfect cu capul, spre coltul lung, fara nicio sansa pentru portarul advers! Apoi, in minutul 34, Dragomir a lovit din nou. Internationalul U19 a inscris cu sange rece dupa o pasa perfecta in adancime a lui Willock.



It's only taken five minutes for #AFCU23 to open the scoring...

Vlad Dragomir heads past Nathan Trott to give us the lead pic.twitter.com/qZwwDu4a1y