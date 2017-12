GOOOOOL! Ce revenire pentru Andone! A marcat intr-un derby pentru Deportivo la Coruna! VIDEO

Florin Andone a revenit cu gol la Deportivo.

Rezerva in derby-ul local cu Celta Vigo, Florin Andone a fost introdus pe teren in repriza a doua in locul lui Valverde.

Atacantul roman a marcat in minutul 59 pentru Deportivo, insa scorul era deja 3-0 pentru adversari.

Costel Pantilimon nu s-a aflat in lotul echipei pentru acest meci.

Golul marcat de Andone