GOOOOL IANIS LA FIORENTINA! Inceput perfect de 2017 pentru pustiul lui Hagi

Ianis Hagi a inceput perfect 2017!

Pustiul lui Hagi a reusit sa marcheze pentru Fiorentina in meciul din Cupa Primavera, cu Vintus Entella, incheiat 2-2.

Ianis Hagi a marcat in minutul 25 pentru echipa sa. Acesta a fost primul sau gol in noul an, in Italia.

Daca pustii Fiorentinei au jucat in cupa, Tatarusanu si colegii sai nu au mai apucat sa joace in Serie A.

Ninsoarea a amanat partida pe care Fiorentina trebuia sa o joace cu Pescara in aceasta etapa.

Cel mai probabil, meciul se va desfasura duminica.