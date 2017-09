GOOOOL FLORIN ANDONE! I-a adus victoria lui Deportivo cu 3 minute inainte de final. VIDEO

Florin Andone a marcat cu Getafe in minutul 87!

Florin Andone a fost rezerva in partida dintre Deportivo si Getafe din La Liga, insa atacantul roman a fost introdus in locul lui Lucas Perez, in repriza a doua.

Pantilimon a fost titular si a salvat echipa la o ocazie mare a oaspetilor, cand scorul era 0-1. Imediat Lucas Perez a egalat, iar apoi a fost introdus Andone pe teren.

Atacantul roman a marcat in minutul 87, cand a preluat pe cap si a marcat cu un sut pe langa portar. Click aici pentru VIDEO

"Andone i-a salvat capul lui Mel!", titreaza Marca dupa victoria lui Deportivo.