GOOOOL! Andone da o dubla si intra in TOP 10 marcatori din Spania! ACUM Deportivo 2-0 Las Palmas

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Florin Andone a marcat in startul meciului cu Las Palmas, in minutul 5. Acesta a primit o minge in dreapta, in careu, si a sutat cu dreptul pe coltul lung, fara sanse pentru portar. Romanul a reusit dubla in minutul 28, din pasa lui Colak.

Andone a urcat astfel pe locul 8 in clasamentul golgheterilor din Spania, cu 14 reusite, fiind peste nume importante ca Benzema, Neymar, Gameiro, Bakambu, Isco sau Ben Yedder.