GOOOL Dragomir! Pustiul roman de la Arsenal a dat gol in Premier League 2, in victoria cu Sunderland U23. VIDEO

Vlad Dragomir a marcat pentru Arsenal U23 in victoria cu Sunderland U23, din Premier League 2. Acesta a deschis scorul in meciul incheiat in cele din urma 2-0.

Vlad Dragomir impresioneaza in continuare la Arsenal. Titular la U23, dupa ce a fost luat de Arsene Wenger si in lotul echipei mari la meciul cu BATE Borisov, din Europa League, romanul a punctat in meciul de ieri cu Sunderland.



Dragomir a dat golul de 1-0 al echipei sale in partida cu Sunderland U23, din Premier League 2. Acesta a deschis scorul in minutul 48, cu un sut frumos din interiorul careului.



Arsenal este pe locul 3 in clasamentul Premier League 2, iar pentru Dragomir a fost primul gol marcat la U23.