VIDEO: GOOOL ADI POPA! E Primul gol dupa transferul in Anglia! Cum a marcat la ultima faza a meciului

Adi Popa a marcat primul gol dupa transferul in Anglia!

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Trimis in teren in minutul 87 al meciului cu Sheffield Wednesday, Popa a marcat in al 5-lea minut de prelungire! Mijlocasul roman a inscris la ultima faza a meciului. Popa a ramas cu toata poarta goala in fata, dupa ce a plecat din propria jumatate, a depasit doi adversari si a ramas cu toata poarta goala in fata.

Fostul stelist are o singura aparitie ca titular in echipa lui Jaap Stam, la 2-1 cu Wolverhampton.

Reading e acum pe 4 in liga a 2-a engleza, cu 67 de puncte, si se apropie de calificarea in play-off-ul pentru Premier League.