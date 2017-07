GOOOL Adi Popa! Fostul mijlocas al Stelei a fost titular si a reusit un gol si pasa de gol!

Adi Popa a fost titular in al doilea amical al verii pentru Reading.

Popa a reusit un gol si o pasa de gol pentru Reading, in amicalul castigat cu 5-2 in fata lui QPR.



Popa, care a jucat pana in minutul 70, a marcat golul doi in minutul 13.



Celelalte goluri ale invingatorilor au fost inscrise de Namasco '8, '25, '38 si Loader '54, in timp ce pentru QPR au marcat Grego-Cox '86 si Owens '90.