Gol SUPERB Latovlevici in Turcia! HAGI Lato a inscris minunat cu stangul din lovitura libera

Iasmin Latovlevici a inscris un gol superb pentru Karabukspor in meciul cu Akhisar Belediye!

In minutul 80, Latovlevici a transformat superb o lovitura libera cu piciorul stang, fara ca portarul advers sa aiba vreo reactie! Dupa victoria de azi, Karabuk urca pe 10 in Superliga turca. 3 dintre cei 4 romani de la Karabuk au jucat tot meciul. Latovlevici, Tanase si Taman au fost in teren, in timp ce Alexe n-a fost convocat.