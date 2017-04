Gicu Grozav e Gicu Grozav! :) Gol senzational reusit de atacant pentru Terek in Rusia! VIDEO

Grozav a marcat cu un sut de la distanta.

Gicu Grozav a marcat golul echipei sale, Terek Groznii, in meciul pierdut, scor 1-2, in deplasare, cu formatia Orenburg, in etapa a XXIII-a a campionatului Rusiei.



Grozav a fost integralist si a marcat in minutul 73.



Pentru Orenburg au inscris Popovic '27 si Pliev '89 (autogol).



La Terek, Gabriel Torje nu a evoluat, fiind accidentat.