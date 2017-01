Ghinion teribil pentru Pantilimon! A fost in sfarsit titular, dar s-a accidentat si a iesit pe TARGA! VIDEO

Costel Pantilimon a fost titular in meciul lui Watford cu Milwall din Cupa Angliei.

Pantilimon s-a accidentat insa in minutul 42, cand s-a ciocnit cu un adversar. Medicii au intervenit si l-au scos pe portarul roman pe targa. Fanii gazdelor sunt criticati pe Twitter pentru ca au huiduit in momentul in care Pantilimon era scos de pe teren. Fanii lui Watford au incercat sa compenseze cu aplauze.



In locul lui Pantilimon a intrat Aurelio Gomes, titularul postului la Watford. Milwall s-a impus cu 1-0 in runda a patra a Cupei prin reusita lui Morison din minutul 85.