GENIAL! Fanii lui Beer Sheva au facut coregrafie pentru Ovidiu Hoban! Mesajul in romana pe care i l-au scris pe un banner urias

Hoban le-a multumit fanilor cu un gol.

Ovidiu Hoban a reusit sa devina unul dintre preferatii suporterilor celor de la Hapoel Beer Sheva in cele 3 sezoane petrecute la echipa israeliana. Iar acestia au aratat cat de mult il apreciaza in ultimul meci.

Inainte de partida castigat cu 2-0 in fata celor de la Bnei Sakhnin, in care Hoban a marcat golul de 1-0 din penalty in minutul 32, fanii au afisat o coregrafie dedicata jucatorului roman de 34 de ani. Alaturi de un mozaic cu numarul de pe tricou al mijlocasului era mesajul: "Hoban noi vrem sa ramai alaturi de noi!" scris in limba romana!

Lui Ovidiu Hoban ii expira contractul cu Beer Sheva in aceasta vara.