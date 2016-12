FOTO "Noul nostru coleg!" In asteptarea primului meci din acest sezon, Gardos petrece cu "Ronaldo"

Revenit dupa o accidentare extrem de dificila, Florin Gardos se tine de glume.

Ca de obicei, Gardos nu are parte de liber de sarbatori. In Premier League se joaca in a doua zi de Craciun si in perioada de Revelion, iar Gardos spera sa prinda in sfarsit lotul echipei mari a lui Southampton, dupa accidentarea dureroasa care l-a facut sa piarda toate partidele oficiale din ultimele doua sezoane. Gardos a jucat 5 meicuri la echipa a doua, iar acum asteapta revenirea la seniori.

Pana atunci, fundasul roman s-a distrat cu o poza in marime naturala a lui Ronaldo, castigatorul Balonului de Aur din acest an. "Noul nostru coleg", a scris Gardos pe Instagram.